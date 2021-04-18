Айсберг. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153446-krupneyshiy-v-mire-aysberg-vnezapno-rastayal-foto.html

Ракурс

Крупнейший в мире айсберг растаял сегодня, 18 апреля. Когда он откололся от Антарктиды, он имел площадь около 6 тыс. квадратных километров, что соответствует размеру небольшой страны.

Этот мегаайсберг уже практически исчез — от него остались бесчисленные мелкие фрагменты. Об этом сообщает BBC.



Сообщается, что A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на оконечности Антарктического полуострова, и в течение года почти не двигался. Но потом он начал дрейфовать на север, двигаясь благодаря сильному течению и ветрам. Кусок льда направлялся к Британской заморской территории Южная Джорджия, где ему пророчили гибель.



Однако причиной для исчезновения ледника стал вполне естественный процесс — ледниковые шельфы поддерживают равновесие, и отделение айсбергов — это один из способов сбалансировать накопление массы от снегопадов и поступления льда из ледников на суше. Поэтому айсберг A68 нельзя рассматривать как свидетельство климатических изменений, вызванных человеком.

В то же время A68 продемонстрировал процессы, благодаря которым потепление может разрушить ледяные структуры. Один из них — это гидроразрыв. Во время этого процесса образуется много поверхностных талых вод, которые затем заполняют трещины, пробивая эти отверстия к основанию льда. Именно из-за гидроразрыва большинство осколков когда-то гигантского айсберга превратились в ледовую кашу за одну ночь.

Напомним, ранее мы сообщали, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 тыс. 270 кв. км. Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.