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Ракурс
Айсберг. Фото: BBC

Крупнейший в мире айсберг внезапно растаял (ФОТО)

18 апр 2021, 20:15
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Крупнейший в мире айсберг растаял сегодня, 18 апреля. Когда он откололся от Антарктиды, он имел площадь около 6 тыс. квадратных километров, что соответствует размеру небольшой страны.

Этот мегаайсберг уже практически исчез — от него остались бесчисленные мелкие фрагменты. Об этом сообщает BBC.

Айсберг. Фото: BBCСообщается, что A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на оконечности Антарктического полуострова, и в течение года почти не двигался. Но потом он начал дрейфовать на север, двигаясь благодаря сильному течению и ветрам. Кусок льда направлялся к Британской заморской территории Южная Джорджия, где ему пророчили гибель.


Однако причиной для исчезновения ледника стал вполне естественный процесс — ледниковые шельфы поддерживают равновесие, и отделение айсбергов — это один из способов сбалансировать накопление массы от снегопадов и поступления льда из ледников на суше. Поэтому айсберг A68 нельзя рассматривать как свидетельство климатических изменений, вызванных человеком.


Айсберг. Фото: BBCВ то же время A68 продемонстрировал процессы, благодаря которым потепление может разрушить ледяные структуры. Один из них — это гидроразрыв. Во время этого процесса образуется много поверхностных талых вод, которые затем заполняют трещины, пробивая эти отверстия к основанию льда. Именно из-за гидроразрыва большинство осколков когда-то гигантского айсберга превратились в ледовую кашу за одну ночь.

Напомним, ранее мы сообщали, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 тыс. 270 кв. км. Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.

Источник: Ракурс


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