Как Москва шантажирует Киев из-за высылки дипломата, рассказал МИД

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Как Москва шантажирует Киев из-за высылки российского дипломата, рассказали в Министерстве иностранных дел. По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, цивилизованному миру стоит привыкать к тому, что дипломатия Кремля — это продолжение деятельности спецслужб в гибридной войне.

Нам говорят, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства РФ, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника нашего посольства в Москве, — рассказал Енин в эфире канала «Украина 24».

Ранее он заявил о намерении Киева выслать старшего дипломата — одного из советников посольства России в Киеве Черникова. Также заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал провокацию, которую Москва устроила с украинским дипломатом на территории РФ.

По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то непонятные диски. После этого наш консул только успел сказать: прекратите эту провокацию. И тут же был задержан, — отметил Енин.



По его словам, действия РФ — это следствие ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии. Российская пропаганда, по мнению Енина, пытается добавить к образу врага еще и Киев.

Напомним, 16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержала сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отрицает и называет его задержание провокацией, поскольку все данные, которые он якобы собирал, есть в открытом доступе. Россия выдала Сосонюк предписание покинуть страну до 21 апреля, в ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.