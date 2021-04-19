Коронавирус обнаружили у 6,5 тыс. человек, за воскресенье - свыше 200 смертей

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. Для сравнения, за субботу, было выявлено более 10 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 тыс. 598 человек. Заболели 253 ребенка и 98 медработников, — рассказал глава Минздрава.

Вчера лаборатории осуществили 27 тыс. 488 тестов методами ПЦР, ИФА и с помощью экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

По информации Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в:

Днепропетровской области (761),

Харьковской области (622),

Львовской области (490),

Николаевской области (461)

Киеве (447).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 953 тыс. человек. К сожалению, зарегистрировано 40 тыс. летальных исходов.

Напомним, в течение воскресенья, 18 апреля, вакцину против коронавируса получили 1 тыс. 453 человек. С начала кампании по COVID-иммунизации населения было привито более 450 тыс. украинцев.