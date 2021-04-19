Как будет курсировать транспорт на праздники в мае, сообщило Мининфраструктуры

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Как будет курсировать транспорт на Пасху и майские праздники, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он также добавил, что местные власти самостоятельно будут принимать решение о работе транспорта на городских маршрутах.

Криклий подчеркнул, что его ведомство не планирует закрывать автобусное, железнодорожное и авиасообщение.

У нас здесь любые инициативы — прерогатива Министерства здравоохранения Украины, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам. Мы не планируем закрывать авиасообщение, то же касается железнодорожных перевозок. А городской транспорт — это вообще ответственность местной власти, — рассказал министр.



Ранее министр охраны Максим Степанов прогнозировал, что на период пасхальных выходных в Украине будет действовать особый режим. Соответственно, независимо от типа карантинной зоны, граждан во всех областях будут просить избегать массовых скоплений и лишних контактов.

Криклий также напомнил, что накануне Пасхи «Укрпочта» организует праздник для более 8 тыс. одиноких пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах в восьми областях Украины. На собранные средства будут закуплены пасхальные кексы, которые бесплатно доставит «Укрпочта».