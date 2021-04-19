Як курсуватиме транспорт на свята у травні, повідомило Мінінфраструктури

https://racurs.ua/ua/n153460-yak-kursuvatyme-transport-na-svyata-u-travni-povidomylo-mininfrastruktury.html

Ракурс

Як курсуватиме транспорт на Великдень і травневі свята, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він також додав, що місцева влада самостійно вирішуватиме, як працюватимуть міські маршрути.

Криклій зауважив, що його відомство не планує закривати автобусні, залізничні та авіаперевезення.

У нас тут будь-які ініціативи — прерогатива Міністерства охорони здоров’я України, пропозиції від них надходять, а ми знаходимо консенсус з транспортних питань. Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те саме стосується залізничних перевезень. А міські перевезення — це взагалі відповідальність місцевої влади, — розповів міністр.

Раніше міністр охорони Максим Степанов прогнозував, що на період великодніх вихідних в Україні діятиме особливий режим. Відповідно, незалежно від типу карантинної зони, громадян в усіх областях проситимуть уникати масових скупчень та зайвих контактів.

Криклій також нагадав, що напередодні Великодня «Укрпошта» організовує свято для понад 8 тис. самотніх літніх людей, які проживають у геріатричних пансіонатах у восьми областях України. На зібрані кошти будуть закуплені пасхальні кекси, які безкоштовно доставить «Укрпошта».