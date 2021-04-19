В яких областях України не перевищено епідпоріг коронавірусу. Фото:

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Епідеміологічний поріг коронавірусу в Україні не перевищено лише в шести областях.

Не перевищений епідпоріг у Вінницькій (71,6% при нормі 100%), Закарпатській (82,3%), Івано-Франківській (81,8%), Львівській (95,1%), Херсонській (81,7%) та Чернівецькій (92,4%) областях. Вище норми епідпоріг в Києві та 19 областях. Найвищі показники у Тернопільській (183,1%), Донецькій (175,3%) та Черкаській (175,1%) областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише в шести регіонах: Закарпатській (39,1 при нормі 60 на 100 тис. населення), Івано-Франківській (47,8), Хмельницькій (43,3), Кіровоградській (49,4), Львівській (59,4), Тернопільській (59,8) та Херсонській (56,4) областях.

У «жовтій» зоні станом на 19 квітня залишаються Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області. У «помаранчевій» зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

«Червоними» зараз є 13 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, коронавірус в Україні зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. У неділю госпіталізували 2 тис. 387 осіб, померли 214 хворих, а одужали 5 тис. 598 осіб.