У Туреччині міністр став добровольцем у випробуванні місцевої вакцини проти COVID-19, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153458-turecku-vakcynu-vid-covid-19-vyprobuvav-na-sobi-ministr-dobrovolec.html

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У Туреччині міністр став добровольцем у випробуванні вакцини вітчизняного виробництва проти COVID-19.



У понеділок, 19 квітня, міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк зробив щеплення від коронавірусу на камери журналістам. Щепився міністр місцевою вакциною, ставши волонтером дослідження вакцин турецького виробництва, повідомляє видання Hürriyet та публікує відео.

Це початок перших досліджень на людях… До волонтерів, які взяли участь у першій фазі, виявляють підвищену увагу. Лікарі тримають вас під повним наглядом після вакцинації, — розповів міністр.

Варанк розповів журналістам, що перед вакцинацією пройшов загальне обстеження стану здоров’я і зазначив, що отримавши першу дозу щеплення не мав жодного побічних ефектів, окрім легкого болю в місці уколу.

Міністр також розповів, що зараз в Туреччині на різних етапах дослідження перебуває сім вітчизняних вакцин, з яких лише одна знаходиться на першій фазі досліджень.

Ця вакцина включена до списку ВООЗ та є найбільш «просунута», зазначив міністр. Саме цей препарат і вкололи міністру.



Випробовувана вакцина не вимагає зберігання у наднизьких температурних умовах — її можна зберігати в холодильнику при стандартній температурі.