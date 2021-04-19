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Ракурс
В Турции министр стал добровольцем в испытании местной вакцины против COVID-19, скрин с видео

Турецкую вакцину от COVID-19 испытал на себе министр-доброволец (ВИДЕО)

19 апр 2021, 11:00
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В Турции министр стал добровольцем в испытании вакцины отечественного производства против COVID-19.

В понедельник, 19 апреля министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сделал прививку от коронавируса на камеры журналистам. Привился министр местной вакциной, став волонтером исследования вакцин турецкого производства, сообщает издание Hürriyet и публикует видео.

Это начало первых исследований на людях … К волонтеров, принявших участие в первой фазе, проявляют повышенное внимание. Врачи держат вас под полным наблюдением после вакцинации, — рассказал министр.

Варанк рассказал журналистам, что перед вакцинацией прошел общее обследование состояния здоровья и отметил, что получив первую дозу прививки не имел никаких побочных эффектов, кроме легкой боли в месте укола.

Побочных эффектов не было. У меня просто болела рука. Это тоже очень нормально, — говорит министр.


Чиновник также рассказал, что сейчас в Турции на разных этапах исследования находится семь отечественных вакцин, из которых лишь одна — на первой фазе. Эта вакцина включена в список ВОЗ и наиболее «продвинутая», отметил Варанк. Именно этот препарат и вкололи министру.

Испытываемая вакцина не требует хранения в сверхнизких температурных условиях — ее можно хранить в холодильнике при стандартной температуре.

Источник: Ракурс


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