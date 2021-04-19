Протокол лечения детей и беременных с COVID-19 обновит Украина

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Протокол лечения детей и беременных с COVID-19 обновит Украина. Такое заявление 19 апреля сделала первая заместитель главы Министерства здравоохранения Максима Степанова Ирина Садовьяк.

Наш протокол постоянно обновляется. Несмотря на то, что он недавно был обновлен, мы работаем над новым обновлением, где будут даны рекомендации об антикоагулянтной терапии у детей, а также оказание помощи беременным с COVID-19, — сообщила Садовьяк во время онлайн-брифинга в понедельник.

Кроме этого, Минздрав работает над протоколами лечения ряда других болезней, среди которых:

острый коронарный синдром,

хронический коронарный синдром,

геморрагический и ишемический инсульты,

сахарный диабет,

несахарный диабет,

сифилис,

туберкулез,

первичные иммунодефициты.

Кроме того, Украина планирует обновить протокол профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

В 2021 году профильное министерство уже утвердило протоколы лечения острого среднего отита и тонзиллита, а также стандарты оказания медицинской помощи при вирусном гепатите В у взрослых и детей и вирусном гепатите С у взрослых и детей.

Всего в Минздрав работают 23 мультидисциплинарные рабочие группы, которые разрабатывают протоколы лечения и клинические руководства по 25 темам и двум направлениям.

Напомним, в апреле Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни, в частности, добавив тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19.