Балконы многоэтажки обвалились в Киеве. Фото: ГСЧС

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Ракурс

В Киеве обвалился балкон в многоэтажном доме на улице Половецкой.

18 апреля в результате обвала на седьмом этаже обломки задели конструкции балконов на двух нижних этажах, информируют в пресс-службе ГСЧС.

На место инцидента сразу прибыла пожарная техника и 12 спасателей. Они занялись демонтажем обвисших конструкций.

Двор дома огражден, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения ситуации устанавливается.

В КГГА сообщили, что предписание хозяевам квартиры о состоянии балкона и необходимости принять меры было выписано 16 апреля обслуживающей организацией ЖЭКа «УЦУН».

Ранее мы сообщали, что в Одессе на расположенной в историческом центре города улице Нежинской обвалился дом 1879 года построения.