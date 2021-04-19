Балкон багатоповерхівки обвалився у Києві. Фото: ДСНС

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В Києві обвалився балкон у багатоповерховому будинку на вулиці Половецькій.

18 квітня внаслідок обвалу на сьомому поверсі уламки зачепили конструкції балконів на двох нижніх поверхах, інформують у прес-службі ДСНС.

На місце інциденту одразу прибула пожежна техніка й 12 рятувальників. Вони зайнялися демонтажем обвислих конструкцій.

Двір будинку огороджено, жертв і постраждалих немає. Причина виникнення ситуації наразі встановлюється.

У КМДА зазначили, що припис господарям квартири щодо стану балкону та необхідності вжити заходів був виписаний 16 квітня обслуговуючою організацією ЖЕКу «УЦУН».

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на розташованій в історичному центрі міста вулиці Ніжинській обвалився будинок 1879 року побудови.