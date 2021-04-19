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Ракурс
Авіаносець HMS Queen Elizabeth. Фото: ferra.ru

Велика Британія перекине в Чорне море бойові кораблі

19 кві 2021, 10:23
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Британські військові кораблі прибудуть у травні до берегів України.

Винищувач типу 45 та фрегат типу 23 Військово-морських сил Великої Британії прибудуть у Чорне море через Босфорську протоку з Середземного моря. Таким чином у Лондоні хочуть продемонструвати солідарність із Україною та союзниками по НАТО. Про це пише британське видання The Sunday Times з посиланням на високопосадовців морських сил, передає «Голос Америки».

Зараз у Середземному морі перебуває британський авіаносець HMS Queen Elizabeth, на якому будуть розміщені реактивні літаки RAF F-35B та гелікоптери Merlin для підтримки військових суден у Чорному морі.

За словами речника британського Міноборони, їхній уряд тісно співпрацює з владою України, спостерігаючи ситуацію.

Велика Британія та наші міжнародні союзники непохитні у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, — зазначив він.


Раніше повідомлялося, що в Чорне море прямували американські ракетні есмінці Donald Cook та Roosevelt. Згодом США передумали направляти бойові кораблі в Чорне море, щоб на напружувати ситуацію на україно-російському кордоні.

Нагадаємо, Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 кораблів — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Крім того, два великі десантні кораблі Північного флоту Росії «Александр Отраковский» і «Кондопога» також увійшли в акваторію Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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