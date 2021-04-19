Стало відомо імʼя вбитого біля Водяного захисника України

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Біля населеного пункту Водяне у Донецькій області внаслідок обстрілу російських терористів загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.

Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація.

Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець дістав осколкове поранення, — йдеться в повідомленні.

За повідомленнями ЗМІ, Шартаві було 50 років. Через обстріл з автоматичного станкового гранатомета боєць дістав наскрізне поранення шиї. На жаль, допомогти йому не вдалося.

Старший солдат Давід (Дато) Шартава був родом з Тбілісі. До Збройних сил України прийшов у складі «Грузинського легіону».

ЗМІ зауважують, що Шартава став 11-тою бойовою втратою ЗСУ за квітень.