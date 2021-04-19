Стало відомо імʼя вбитого біля Водяного захисника України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153454-stalo-vidomo-im-ya-vbytogo-bilya-vodyanogo-zahysnyka-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Біля населеного пункту Водяне у Донецькій області внаслідок обстрілу російських терористів загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.
Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація.
Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець дістав осколкове поранення, — йдеться в повідомленні.
За повідомленнями ЗМІ, Шартаві було 50 років. Через обстріл з автоматичного станкового гранатомета боєць дістав наскрізне поранення шиї. На жаль, допомогти йому не вдалося.
Старший солдат Давід (Дато) Шартава був родом з Тбілісі. До Збройних сил України прийшов у складі «Грузинського легіону».
ЗМІ зауважують, що Шартава став 11-тою бойовою втратою ЗСУ за квітень.