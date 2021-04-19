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Ракурс
Стало известно имя убитого у Водяного защитника Украины

Стало известно имя убитого у Водяного защитника Украины (ФОТО)

19 апр 2021, 10:05
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У населенного пункта Водяное в Донецкой области в результате обстрела российских террористов погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады Давид Шартава.

Об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация.

Вследствие вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады — старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Шартаве было 50 лет. Из-за обстрела с автоматического станкового гранатомета боец получил сквозное ранение шеи. К сожалению, помочь ему не удалось.


Старший солдат Давид (Дато) Шартава был родом из Тбилиси. В Вооруженные силы Украины пришел в составе «Грузинского легиона».

СМИ отмечают, что Шартава стал 11-й боевой потерей ВСУ за апрель.

Источник: Ракурс


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