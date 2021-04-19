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Ракурс
Чехия сообщила версии следствия по поводу взрыва, организованного ФСБ РФ

Чехия сообщила версии следствия по взрыву боеприпасов, организованному ФСБ РФ

19 апр 2021, 10:00
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Власти Чехии сообщили версии следствия по поводу взрыва в городе Врбетице в 2014 году, который, по мнению силовых ведомств страны, организовала российская ФСБ.

Взрыв на складе произошел случайно, сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом у чешской стороны достаточно доказательств о причастности к делу российских спецслужб, цитирует его издание Ceske Noviny.

Следствие считает, что российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. По данным издания Respekt, боеприпасы должны были попасть в руки бизнемена Емельяна Гебрева, который поставлял оружие и боеприпасы в Украину.

Министр отметил, что полиция направит запрос в Россию о предоставлении правовой помощи в расследовании инцидента во Врбетице и «попытается допросить» россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых чешские власти в минувшую субботу объявили в розыск.

Москва 19 апреля объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть Россию сегодня вечером.

18 апреля в МИД России был вызван посол Чехии в России. Ему объяснили, что дипломатов высылают «в связи с недружественным актом власти Чехии в отношении персонала российской дипмиссии».

Два взрыва в чешском селе Врбетице состоялись в 2014 году. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 т боеприпасов, в результате чего погибли два сотрудника местной компании. Второй взрыв произошел 3 декабря на складе, где хранились 13 т взрывчатых веществ.


В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, по версии чешской стороны, является «офицерами российских спецслужб». Этот шаг был сделан в связи с новыми данными о взрыве в 2014 году во Врбетице.

Петров и Боширов в Чехии также якобы пользовались документами Молдовы на имя Николая Попа и Таджикистана на имя Руслана Табарова. Петрова и Боширова (по данным СМИ — сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мышкин) ранее обвиняли в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Источник: Ракурс


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