Расследование «Грязные доллары» о Коломойском обнародовали в США — детали

https://racurs.ua/n153452-rassledovanie-gryaznye-dollary-o-kolomoyskom-obnarodovali-v-ssha-detali-foto.html

Ракурс

Расследование «Грязные доллары» (Dirty dollars) об украинском олигархе Игоре Коломойском обнародовала американская газета Pittsburgh Post-Gazette. Издание исследовало незаконные сделки бизнесмена на территории Соединенных Штатов.

Прокуроры утверждают, что Коломойский тайно приобрел 10 других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо в Техас, — цитирует УНН Pittsburgh Post-Gazette.

В течение 2006−2016 годов олигарх и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в США. Они были приобретены за деньги, незаконно выведены из украинского «ПриватБанка». Коломойский завладел четырьмя офисными зданиями в Кливленде и роскошным отелем на 484 номера.

Напомним, в 2020 году Минюст США обвинил Коломойского и его бизнес-партнера Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде.

На американских заводах Коломойского также зафиксировали низкий уровень соблюдения техники безопасности, там регулярно случались ситуации, где травмы получали сотрудники. Нарушения были замечены и в соблюдении норм экологии.

В США считают, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мардохеем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» деньги на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США. Минюст США требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.