Стартовала регистрация на 8 тысяч Зеленского для ФЛП

https://racurs.ua/n153451-startovala-registraciya-na-8-tysyach-zelenskogo-dlya-flp.html

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8 тысяч гривен помощи получат предприниматели, пострадавшие из-за весеннего карантина. С понедельника, 19 апреля, началась регистрация для получения единовременного пособия ФЛП и наемным работникам.

Это выплата для тех, кто подпадает под карантин. Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в 2020 году. Ее не нужно возвращать государству или платить с нее налоги. На программу поддержки потратят 3 млрд грн.

На странице портала «Дія» сегодня объяснили, что также «не нужно волноваться по поводу проверок вашего предприятия», а предприниматель не может уволить сотрудника, который получил помощь.

Услуга доступна для ФЛП и наемных работников, которые приостановили свою деятельность в связи с введением «красной» зоны в области, где они работают.

С этим заявлением можно получить выплату и за счет средств местных бюджетов. Решение о назначении этой помощи и ее размер принимают только органы местного самоуправления.

Подать заявление можно в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в области, где человек осуществляет предпринимательскую деятельность. Если область была в «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года, то подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

На портале правительство разместило подробную инструкцию о получении услуги. Чтобы получить деньги и зарегистрироваться, необходимо авторизоваться в приложения через свой онлайн-банк «Приват24», «Monobank» или BankID НБУ.

Закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах карантина вступил в силу в пятницу, 9 апреля.