Стартувала реєстрація на 8 тисяч Зеленського для ФОПів, фото — Суспільне

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8 тисяч гривень допомоги отримають підприємці, які постраждали через весняний карантин. З понеділка, 19 квітня, почалася реєстрація для отримання одноразової допомоги ФОП та найманим працівникам.

Це виплата для тих, хто підпадає під карантинні обмеження. Послуга доступна протягом року, в тому числі для тих, хто отримував матеріальну допомогу у 2020 році. Її не потрібно повертати державі або платити з неї податки. На програму підтримки витратять щонайменше 3 млрд грн.

На сторінці порталу «Дія» сьогодні пояснили, що також «не потрібно хвилюватися з приводу перевірок вашого підприємства», а підприємець не може звільнити співробітника, який отримав допомогу.

Послуга доступна для ФОПів та найманих працівників, які призупинили свою діяльність у зв’язку з введенням «червоної» зони в області, де вони працюють.

Із цією заявою можна також отримати виплату за рахунок коштів місцевих бюджетів. Рішення про призначення цієї допомоги та її розмір приймають лише органи місцевого самоврядування.

Подати заяву можна протягом 30 днів з дня введення «червоної» зони в області, де людина провадить підприємницьку діяльність. Якщо область була у «червоній» зоні упродовж лютого-березня 2021 року, то подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

На порталі уряд розмістив детальну інструкцію про отримання послуги. Щоб отримати гроші і зареєструватися, необхідно авторизуватися у застосунку через свій онлайн-банк: «Приват24», «Monobank» або BankID НБУ.

Закон про підтримку малого бізнесу і людей у «червоних» зонах карантинних обмежень набув чинності у п’ятницю, 9 квітня.