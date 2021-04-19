Розслідування “Брудні долари” про Коломойського оприлюднили у США — деталі

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Розслідування «Брудні долари» (Dirty dollars) про українського олігарха Ігоря Коломойського оприлюднила американська газета Pittsburgh Post-Gazette. Видання досліджувало незаконні оборудки бізнесмена на території Сполучених Штатів.

Прокурори запевняють, що Коломойський таємно придбав 10 інших сталеливарних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу, — цитує УНН Pittsburgh Post-Gazette.

Впродовж 2006−2016 років олігарх та його партнери володіли 13 сталеливарними заводами у США. Вони були придбані за гроші, незаконно виведені з українського «ПриватБанку». Коломойський також заволодів чотирма офісними будівлями у Клівленді та розкішним готелем на 484 номери.

Нагадаємо, раніше Мін’юст США обвинуватив Коломойського та його бізнес-партнера Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки у Клівленді.

На американських заводах Коломойського зафіксували низький рівень дотримання техніки безпеки, а також там регулярно траплялися ситуації, де травми отримували співробітники. Порушення були помічені й у дотриманні норм екології.

У США вважають, що Коломойський та Боголюбов разом із американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали виведені з «ПриватБанку» гроші на придбання комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів у США. Мін’юст США вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.