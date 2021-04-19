Чехія повідомила версії щодо вибуху в Врбетіце, організованого ФСБ РФ, фото — Радіо Свобода

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Влада Чехії повідомила версії слідства щодо вибуху в містечку Врбетіце у 2014 році, який, на думку силових відомств країни, організувала російська ФСБ.

Вибух на складі стався випадково, повідомив глава МВС Чехії Ян Гамачек. При цьому у чеської сторони достатньо доказів про причетність до справи російських спецслужб, цитує його видання Ceske Noviny.

Слідство вважає, що російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси будуть доставлені в Болгарію. За даними видання Respekt, боєприпаси повинні були потрапити в руки бізнемена Омеляна Гебрева, який постачав зброю і боєприпаси в Україну.

Міністр зазначив, що поліція республіки направить запит до Росії про надання правової допомоги в розслідуванні інциденту в Врбетіце і «спробує допитати» росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова, яких чеська влада минулої суботи оголосила в розшук.

Москва 19 квітня оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата. Вони повинні покинути Росію сьогодні увечері.

18 квітня в МЗС Росії викликали посла Чехії в Росії Вітезслава Півонька. Там пояснили, що дипломатів висилають «в зв’язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії».

Два вибухи в чеському селі Врбетіце відбулися в 2014 році. Перший з них прогримів 16 жовтня, коли вибухнуло 50 т боєприпасів, у результаті чого загинули два співробітники місцевої компанії. Другий вибух стався 3 грудня на складі, де зберігалися 13 т вибухових речовин.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і Гамачек повідомили про висилку 18 співробітників російського посольства в Чехії, які, за версією чеської сторони, є «офіцерами російських спецслужб». Цей крок був зроблений у зв’язку з новими даними про вибух в 2014 році в Врбетіце, до якого, за твердженнями чеської влади, причетні «офіцери російської військової розвідки».

Петров і Бошіров в Чехії також нібито користувалися документами Молдови на ім’я Миколи Попа і Таджикистану на ім’я Руслана Табарова. Петрова і Бошірова (за даними ЗМІ — співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін) раніше звинувачували в отруєнні нервово-паралітичним отрутою «Новичок» колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.