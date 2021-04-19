Великобритания перебросит в Черное море боевые корабли

Авианосец HMS Queen Elizabeth. Фото: ferra.ru

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Британские военные корабли прибудут в мае к берегам Украины.

Истребитель типа 45 и фрегат типа 23 Военно-морских сил Великобритании прибудут в Черное море через Босфорский пролив из Средиземного моря. Таким образом в Лондоне хотят продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом пишет британское издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников морских сил, передает «Голос Америки».

Сейчас в Средиземном море находится британский авианосец HMS Queen Elizabeth, на котором будут размещены реактивные самолеты RAF F-35B и вертолеты Merlin для поддержки военных судов в Черном море.

По словам представителя британского Минобороны, их правительство тесно сотрудничает с властями Украины, наблюдая ситуацию.

Великобритания и наши международные союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметил он.



Ранее сообщалось, что в Черное море направлялись американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Впоследствии США передумали направлять боевые корабли в Черное море, чтобы на напрягать ситуацию на украино-российской границе.

Напомним, Россия перебросила из Каспийского в Черное море 15 кораблей — три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Кроме того, два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» вошли в акваторию Черного моря.