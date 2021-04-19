Протокол лікування дітей і вагітних з COVID-19 оновить Україна

https://racurs.ua/ua/n153457-protokol-likuvannya-ditey-i-vagitnyh-z-covid-19-onovyt-ukrayina.html

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Протокол лікування дітей і вагітних з COVID-19 оновить Україна. Таку заяву 19 квітня зробила перша заступниця очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова Ірина Садов’як.

Наш протокол постійно оновлюється. Незважаючи на те, що він нещодавно був оновлений, ми працюємо над новим оновленням, де будуть надані рекомендації щодо антикоагулянтної терапії у дітей, а також надання допомоги вагітним із COVID-19, — повідомила Садов’як під час онлайн-брифінгу у понеділок.

Окрім цього, МОЗ працює над протоколами лікування низки інших хвороб, серед яких:

гострий коронарний синдром,

хронічний коронарний синдром,

геморагічний та ішемічний інсульти,

цукровий діабет,

нецукровий діабет,

сифіліс,

туберкульоз,

первинні імунодефіцити.

Окрім цього, Україна планує оновити протокол профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Цьогоріч профільне відомство вже затвердило протоколи лікування гострого середнього отиту і тонзиліту, а також стандарти надання медичної допомоги при вірусному гепатиті В у дорослих і дітей та вірусному гепатиті С у дорослих та дітей.

Загалом в МОЗ працює 23 мультидисциплінарні робочі групи, які розробляють протоколи лікування та клінічні настанови за 25 темами та двома напрямками.

Нагадаємо, у квітні Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, додавши тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19.