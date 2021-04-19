В каких областях Украины не превышен эпидпорог коронавируса. Фото:

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Эпидемиологический порог коронавируса в Украине не превышен только в шести областях.

Не превышен эпидпорог в Винницкой (71,6% при норме 100%), Закарпатской (82,3%), Ивано-Франковской (81,8%), Львовской (95,1%), Херсонской (81,7%) и Черновицкой (92,4%) областях. Выше нормы эпидпорог в Киеве и 19 областях. Самые высокие показатели в Тернопольской (183,1%), Донецкой (175,3%) и Черкасской (175,1%) областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Уровень госпитализаций также не превышает норму только в шести регионах: Закарпатской (39,1 при норме 60 на 100 тыс. населения), Ивано-Франковской (47,8), Хмельницкой (43,3), Кировоградской (49,4), Львовской (59,4), Тернопольской (59,8) и Херсонской (56,4) областях.

В «желтой» зоне по состоянию на 19 апреля остаются Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области. В «оранжевой» зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.

«Красными» сейчас есть 13 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, за минувшие сутки, 18 апреля, коронавирус в Украине зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. В воскресенье госпитализировали 2 тыс. 387 человек, умерли 214 больных, а выздоровели 5 тыс. 598 человек.