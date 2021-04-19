Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жодного COVID-щеплення за минулу добу не зробили в шести регіонах. Фото: УП

Жодного COVID-щеплення не зробили в шести регіонах за минулу добу

19 кві 2021, 11:12
999

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу, 18 квітня, вакцинували 1 тис. 453 осіб.

При цьому в Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у Києві не зробили жодного щеплення за добу. Про це свідчать дані МОЗ.

Загалом щеплення проводили 45 мобільних бригад з імунізації та 19 пунктів щеплення.

Кількість щеплень в регіонах за добу:

  • Київ — 0 щеплень;
  • Вінницька область — 60 щеплень;
  • Волинська область — 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 15 щеплень;
  • Донецька область — 79 щеплень;
  • Житомирська область — 17 щеплень;
  • Закарпатська — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 42 щеплення;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 216 щеплень;
  • Кіровоградська область — 0 щеплень;
  • Луганська область — 0 щеплень;
  • Львівська область — 169 щеплень;
  • Миколаївська область — 10 щеплень;
  • Одеська область — 65 щеплень;
  • Полтавська область — 59 щеплень;
  • Рівненська область — 40 щеплень;
  • Сумська область — 40 щеплень;
  • Тернопільська область — 50 щеплень;
  • Харківська область — 345 щеплень;
  • Херсонська область — 0 щеплень;
  • Хмельницька область — 0 щеплень;
  • Черкаська область — 26 щеплень;
  • Чернівецька область — 30 щеплень;
  • Чернігівська область — 0 щеплень.

Також 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech.

За добу зробили 366 щеплень в трьох областях. Вакцинація почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

Крім препарату Pfizer щеплення робили вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).


З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 тис. 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. За минулу добу госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 тис. 598 осіб. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів