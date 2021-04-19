Жодного COVID-щеплення не зробили в шести регіонах за минулу добуhttps://racurs.ua/ua/n153461-jodnogo-covid-scheplennya-za-mynulu-dobu-ne-zrobyly-v-shesty-regionah.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу, 18 квітня, вакцинували 1 тис. 453 осіб.
При цьому в Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у Києві не зробили жодного щеплення за добу. Про це свідчать дані МОЗ.
Загалом щеплення проводили 45 мобільних бригад з імунізації та 19 пунктів щеплення.
Кількість щеплень в регіонах за добу:
- Київ — 0 щеплень;
- Вінницька область — 60 щеплень;
- Волинська область — 160 щеплень;
- Дніпропетровська область — 15 щеплень;
- Донецька область — 79 щеплень;
- Житомирська область — 17 щеплень;
- Закарпатська — 10 щеплень;
- Запорізька область — 42 щеплення;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 216 щеплень;
- Кіровоградська область — 0 щеплень;
- Луганська область — 0 щеплень;
- Львівська область — 169 щеплень;
- Миколаївська область — 10 щеплень;
- Одеська область — 65 щеплень;
- Полтавська область — 59 щеплень;
- Рівненська область — 40 щеплень;
- Сумська область — 40 щеплень;
- Тернопільська область — 50 щеплень;
- Харківська область — 345 щеплень;
- Херсонська область — 0 щеплень;
- Хмельницька область — 0 щеплень;
- Черкаська область — 26 щеплень;
- Чернівецька область — 30 щеплень;
- Чернігівська область — 0 щеплень.
Також 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech.
За добу зробили 366 щеплень в трьох областях. Вакцинація почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.
Крім препарату Pfizer щеплення робили вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).
З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 тис. 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.
Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. За минулу добу госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 тис. 598 осіб. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.