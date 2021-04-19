Жодного COVID-щеплення за минулу добу не зробили в шести регіонах. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153461-jodnogo-covid-scheplennya-za-mynulu-dobu-ne-zrobyly-v-shesty-regionah.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні — за минулу добу, 18 квітня, вакцинували 1 тис. 453 осіб.

При цьому в Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у Києві не зробили жодного щеплення за добу. Про це свідчать дані МОЗ.

Загалом щеплення проводили 45 мобільних бригад з імунізації та 19 пунктів щеплення.

Кількість щеплень в регіонах за добу:

Київ — 0 щеплень;

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область — 160 щеплень;

Дніпропетровська область — 15 щеплень;

Донецька область — 79 щеплень;

Житомирська область — 17 щеплень;

Закарпатська — 10 щеплень;

Запорізька область — 42 щеплення;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 216 щеплень;

Кіровоградська область — 0 щеплень;

Луганська область — 0 щеплень;

Львівська область — 169 щеплень;

Миколаївська область — 10 щеплень;

Одеська область — 65 щеплень;

Полтавська область — 59 щеплень;

Рівненська область — 40 щеплень;

Сумська область — 40 щеплень;

Тернопільська область — 50 щеплень;

Харківська область — 345 щеплень;

Херсонська область — 0 щеплень;

Хмельницька область — 0 щеплень;

Черкаська область — 26 щеплень;

Чернівецька область — 30 щеплень;

Чернігівська область — 0 щеплень.

Також 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech.

За добу зробили 366 щеплень в трьох областях. Вакцинація почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

Крім препарату Pfizer щеплення робили вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).

З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 тис. 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. За минулу добу госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 тис. 598 осіб. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.