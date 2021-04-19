Тотальна війна — УЄФА відреагувала на створення Суперліги

https://racurs.ua/ua/n153462-totalna-viyna-uiefa-vidreaguvala-na-stvorennya-superligy.html

Ракурс

Суперлігу Європи, новий футбольний турнір, створили 12 найбагатших футбольних клубів Європи.

«Мілан», «Арсенал», «Атлетіко Мадрид», «Челсі», «Барселона», «Інтер», «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Реал» і «Тоттенгем» вступають до Суперліги як клуби-засновники. Ще три команди (нібито «Баварія», «РБ Лейпциг» і «Порту») можуть приєднатися до неї перед стартом першого сезону, який планується вже на серпень 2021 року.

Президент «Реалу» Флорентіно Перес очолив Суперлігу, а Андреа Аньєллі й Джоел Ґлейзер стали його заступниками.

Sky Sport повідомляє, що Суперліга може стартувати в серпні 2021 року.

УЄФА виступила з різкою офіційною заявою: ці клуби виключать з усіх турнірів під егідою УЄФА, національних ліг, а гравці, що в них виступають, не зможуть грати за свої національні збірні. В оголошенні щодо очікуваних санкцій УЄФА посилається також на позицію з даного питання і Міжнародної федерації футболу.

Зміни, пов’язані з даним проектом клуби будуть виключені з домашніх чемпіонатів, а також турнірів на міжнародному рівні. Гравці цих команд, можливо, не зможуть представляти свої збірні, — йдеться в заяві.

УЄФА спробують зупинити створення нового змагання «всіма можливими способами». Екс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвав Суперлігу «кроком назад від 70-річної історії європейського клубного футболу»

BBC Sport повідомляє, що всі матчі поточних Ліги чемпіонів і Ліги Європи тимчасово скасовані. Сьогодні відбудеться засідання виконавчого комітету УЄФА в Монтре (Швейцарія).

За інформацією ЗМІ, 12 клубів-засновників европейської Суперліги отримають 3,5 млрд євро. Про те, що 11 топових європейських футбольних клубів таємно обговорювали створення Суперліги, повідомлялося ще у 2018 році.