Прес-секретар президента Юлія Мендель. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n153463-obminyatysya-polonenymy-na-velykden-zaproponuvaly-boyovykam-u-zelenskogo.html

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Обмін полоненими з бойовиками ЛДНР на великодні свята ініціювали у президента Володимира Зеленського.

В Офісі президента вважають, що Великдень може бути хорошим приводом для активізації зусиль щодо обміну утримуваними особами з проросійськими терористами у форматі «всіх на всіх». Про це заявила прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «ДОМ».

Мендель відзначила, що влада має чимало важливих завдань, а обмін полоненими з ОРДЛО — одне з найважливіших.

У цілому є дуже багато пунктів, які потрібно виконати, і один з надзвичайно важливих — це те, що було розпочато в 2019 році, але цей процес, на жаль, зараз заблокований — це процес обміну «всіх на всіх». Домовленість дуже важлива. Згадаймо, що скоро Великдень, це хороший привід, щоб можливо активізувати процес обміну, — заявила прес-секретар.

Нагадаємо, останній великий обмін між російськими бойовиками та Україною відбувся в грудні 2019 року. У грудні 2020 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що і в полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях перебуває 251 українець.