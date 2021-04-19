У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153510-pandemiya-koronavirusu-vooz-prodovjyla-nadzvychaynyy-stan.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) ще на три місяці продовжила термін дії надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

COVID-19 все ще є надзвичайною подією, яка продовжує негативно впливати на здоров’я населення у всьому світі, — вважають у ВООЗ.

В організації наголошують, що ризик міжнародного поширення хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають «скоординованої міжнародної відповіді».

Експерти ВООЗ вважають, що світ не вийде з пандемії, доки всі країни не отримають доступу до діагностики, лікування та вакцин у необхідній кількості, незалежно від їхнього фінансового стану.

Нерівність усередині країн та поміж ними уповільнює повернення до нормального соціального та економічного життя, — наголошують у ВООЗ.



Наступне засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій буде скликане протягом трьох місяців або раніше, на розсуд генерального директора організації.

Нагадаємо, надзвичайний стан міжнародного значення через коронавірус ВООЗ оголосила у січні 2020 року.