Пандемія коронавірусу — ВООЗ продовжила надзвичайний станhttps://racurs.ua/ua/n153510-pandemiya-koronavirusu-vooz-prodovjyla-nadzvychaynyy-stan.htmlРакурс
Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) ще на три місяці продовжила термін дії надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Відповідне рішення було ухвалене за результатами засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
COVID-19 все ще є надзвичайною подією, яка продовжує негативно впливати на здоров’я населення у всьому світі, — вважають у ВООЗ.
В організації наголошують, що ризик міжнародного поширення хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають «скоординованої міжнародної відповіді».
Експерти ВООЗ вважають, що світ не вийде з пандемії, доки всі країни не отримають доступу до діагностики, лікування та вакцин у необхідній кількості, незалежно від їхнього фінансового стану.
Нерівність усередині країн та поміж ними уповільнює повернення до нормального соціального та економічного життя, — наголошують у ВООЗ.
Наступне засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій буде скликане протягом трьох місяців або раніше, на розсуд генерального директора організації.
Нагадаємо, надзвичайний стан міжнародного значення через коронавірус ВООЗ оголосила у січні 2020 року.