Коли Україну накриє четверта хвиля COVID-19 - прогноз епідеміолога

https://racurs.ua/ua/n153486-koly-ukrayinu-nakryie-chetverta-hvylya-covid-19-prognoz-epidemiologa.html

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Коли Україну накриє четверта хвиля COVID-19, спрогнозувала епідеміолог та завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталя Виноград.

Четверта хвиля коронавірусу, за її словами, пройде з невисокими показниками захворюваності, зважаючи на кампанію з масової вакцинації населення, яка нині триває у світі.

На планеті спостерігається четверта хвиля пандемії. Найвищою була третя. Хоча за прогнозами третя хвиля вже мала бути найнижчою… Перший рік ми не мали вакцинації, ми могли розраховувати лише на природній захист, який утворюється внаслідок циркуляції коронавірусу. Прогноз зараз є набагато кращим з огляду на те, що існує вакцина, — зазначила епідеміолог під час прес-конференції.

Вона пояснила, чому жоден з попередніх прогнозів не виявився правдивим для жодної держави.

Не справдився, бо не було відомо на початку про те, що будуть нові штами. Не було відомо, що штами серйозно відрізнятимуться. Й, зокрема, відрізнятимуться в плані спроможності створених якихось певних терапевтичних втручань, схем лікування, протоколів… Ми взяли стандартний підхід, який був раніше відомий для раніше актуальних захворювань на планеті, — пояснила епідеміолог.

На відео після 25 хв:

Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня в Україні зафіксовано 6 тис. 506 нових випадків COVID-19, за добу померло 214 осіб. Раніше у НАН України спрогнозували, що третя хвиля коронавірусу в Україні у середині квітня піде на спад. За даними науковців, найближчим часом знизиться й показник летальності в Україні.