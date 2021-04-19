Когда Украину накроет четвертая волна COVID-19 - прогноз эпидемиолога

https://racurs.ua/n153486-kogda-ukrainu-nakroet-chetvertaya-volna-covid-19-prognoz-epidemiologa.html

Ракурс

Когда Украину накроет четвертая волна COVID-19, спрогнозировала эпидемиолог и заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого Наталья Виноград.

Четвертая волна коронавируса, по ее словам, пройдет с невысокими показателями заболеваемости, учитывая кампанию по массовой вакцинации населения, которая сейчас проходит в мире.

На планете наблюдается четвертая волна пандемии. Самой высокой была третья. Хотя по прогнозам третья волна уже должна была быть низкой… Первый год у нас не было вакцинации, мы могли рассчитывать только на естественную защиту, которая создается вследствие циркуляции коронавируса. Прогноз сейчас является гораздо лучшим, учитывая то, что существует вакцина, — отметила эпидемиолог во время пресс-конференции.

Она объяснила, почему ни один из предыдущих прогнозов не оправдался.

Не оправдался, потому что не было известно в начале о том, что будут новые штаммы. Не было известно, что штаммы серьезно отличаются. И, в частности, отличаются в плане способности созданных каких-то определенных терапевтических вмешательств, схемы лечения, протоколов… Мы взяли стандартный подход, который был ранее известен для ранее актуальных заболеваний на планете, — пояснила эпидемиолог.

На видео после 25 мин:

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 6 тыс. 506 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 214 человек. Ранее в НАН Украины спрогнозировали, что третья волна коронавируса в Украине в середине апреля пойдет на спад. По данным ученых, в ближайшее время снизится и показатель летальности в Украине.