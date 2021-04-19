Ученые смогут найти признаки внеземной жизни в ближайшие 5-10 лет, фото thestatesman

https://racurs.ua/n153481-inoplanetyane-na-poroge-uchenye-obeschaut-nayti-vnezemnuu-jizn-v-blijayshie-5-10-let.html

Ракурс

Исследование космоса продвигается семимильными шагами. По словам ученых, новый телескоп сможет выявить потенциальные признаки жизни на других планетах всего за 60 часов.



Космический телескоп Джеймса Вебба, запуск которого планируется 31 октября 2021 года, потенциально сможет найти гораздо больше экзопланет, чем до него смогли «Хаббл» и TESS. Аспирантка Университета штата Огайо Каприс Филлипс поделилась предварительным выводам ученых по этому поводу, пишет Phys.

Что меня действительно удивило в результатах, так это то, что мы можем реально обнаружить признаки жизни на других планетах в ближайшие 5−10 лет, — говорит Каприс Филлипс.

Ученые подсчитали, если космический телескоп Джеймса Вебба будет запущен по плану, первые исследования на аппарате астрофизики смогут начать уже в январе 2022 года. Предполагается, что телескоп проведет на орбите пять лет.



Несмотря на то, что аппарат еще не запущен, астрофизики уже проводят расчеты того, как быстро он сможет найти сигналы внеземной жизни на других планетах. Анализ ученых показывает, что новый телескоп сможет обнаружить аммиак в атмосфере шести газовых карликовых планет всего за несколько орбитальных витков.



Филлипс и ее команда смоделировали, как приборы JWST будут реагировать на меняющиеся облака и атмосферные условия, а потом составили список мест, где телескоп должен искать внеземную жизнь.



Карликовые планеты считаются перспективными небесными телами, на которых высокая вероятность обнаружить признаки жизни. Планет такого типа в нашей Солнечной системе нет, поэтому ученые пытаются выяснить, содержат ли их атмосферы аммиак и другие потенциальные признаки живых существ.

Человечество задумывается над вопросами: одиноки ли мы? Есть ли подобные нам существа на других планетах? Наши исследования показывают, что впервые у нас есть научные знания и технологические возможности, чтобы реально начать находить ответы на эти вопросы, — говорит Филлипс.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что в NASA предложили искать инопланетян по запаху.