Первый полет дрона Ingenuity на Марсе — успешный, фото — NASA

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Ракурс

Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил первый полет.

В NASA называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило управляемый полет за пределами Земли. Данные телеметрии подтвердили, что дрон поднялся на три метра, провисел почти 30 секунд и успешно закончил полет на поверхности Марса.

Это удалось благодаря очень быстрому вращению винтов — плотность атмосферы Марса примерно в 100 раз меньше, чем на Земле.

Вот первые кадры полета, полное видео, вероятно, обнародуют 20 апреля:

Аппарат Ingenuity фиксировал полет из двух камер: одна направлена ​​вниз, а другая — на горизонт.

Планируется, что после сегодняшнего удачного полета Ingenuity совершит серию более длительных полетов над кратером Езеро, куда Perseverance приземлился 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля 2020 года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправила для изучения Красной планеты.

Вертолет доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance. Главные задачи Ingenuity — демонстрация технологий и испытание первых полетов на Марсе. Вертолет стоит 85 млн долл. и весит 1,8 кг.