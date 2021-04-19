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Ракурс
Перший політ дрона Ingenuity на Марсі — успішний, фото — NASA

Перший політ дрона Ingenuity на Марсі — успішний (ФОТО, ВІДЕО)

19 кві 2021, 14:56
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Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший політ.

У NASA називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило керований політ за межами Землі. Дані телеметрії підтвердили, що дрон піднявся на три метри, провисів майже 30 секунд і успішно примарсився.

Це вдалося завдяки дуже швидкому обертанню гвинтів — щільність атмосфери Марса приблизно у 100 разів менша, ніж на Землі.

Ось перші кадри польоту, повне відео, ймовірно, оприлюднять 20 квітня:

Апарат Ingenuity фіксував політ з двох камер: одна направлена вниз, а інша — на горизонт.

Планується, що після сьогоднішнього вдалого польоту Ingenuity здійснить серію більш тривалих польотів над кратером Езеро, куди Perseverance приземлився 18 лютого.

Тінь Ingenuity, сфотографована їм же самим з повітря, фото — NASA

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня 2020 року.


Perseverance є вже п’ятим американським марсоходом, який NASAвідправило для вивчення Червоної планети.

Вертоліт доставили на Марс прикріпленим до днища марсохода Perseverance. Головні завдання Ingenuity — демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт коштує 85 млн дол. і важить 1,8 кг.

Джерело: Ракурс


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