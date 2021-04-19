Перший політ дрона Ingenuity на Марсі — успішний, фото — NASA

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Ракурс

Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший політ.

У NASA називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило керований політ за межами Землі. Дані телеметрії підтвердили, що дрон піднявся на три метри, провисів майже 30 секунд і успішно примарсився.

Це вдалося завдяки дуже швидкому обертанню гвинтів — щільність атмосфери Марса приблизно у 100 разів менша, ніж на Землі.

Ось перші кадри польоту, повне відео, ймовірно, оприлюднять 20 квітня:

Апарат Ingenuity фіксував політ з двох камер: одна направлена вниз, а інша — на горизонт.

Планується, що після сьогоднішнього вдалого польоту Ingenuity здійснить серію більш тривалих польотів над кратером Езеро, куди Perseverance приземлився 18 лютого.

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня 2020 року.

Perseverance є вже п’ятим американським марсоходом, який NASAвідправило для вивчення Червоної планети.

Вертоліт доставили на Марс прикріпленим до днища марсохода Perseverance. Головні завдання Ingenuity — демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт коштує 85 млн дол. і важить 1,8 кг.