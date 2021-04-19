У ПАРЄ розглянуть питання провокацій Росії на українському кордоні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n153484-u-parie-iniciuvaly-politychnu-zayavu-pro-viyskovi-provokaciyi-rosiyi-na-ukrayinskomu-kordoni.html

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Політичну заяву щодо військових провокацій РФ проти України ініціювали в ПАРЄ.

У заяві засудять військову ескалацію і провокацій з боку Росії біля кордонів України. Про це 19 квітня повідомила голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає «Укрінформ».

Політична заява ініційована групою у ПАРЄ «Балтік+". Заява відкрита до підписання, — заявила вона й додала, що документ 19 квітня опублікують на сайті Асамблеї.

Мезенцева під час виступу на пленарній сесії наголосила, що військові провокації й ескалація, нарощування військових сил, що проводить зараз Росія біля українських кордонів, становлять загрозу для всієї Європи.

Як відомо, 19−22 квітня у Страсбурзі проходить весняна сесія ПАРЄ. Делегати працюють у гібридному режимі, тобто можуть бути присутніми фізично або голосувати дистанційно. Українська делегація працює у Страсбурзі у повному складі, а депутати з РФ відсутні.

Нагадаємо, у Німеччині відреагували на стягування Москвою армії до українського кордону нібито під приводом військових навчань. В Берліні вважають, що дії Росії біля кордонів України та на території анексованого Криму несуть загрозу та дестабілізацію.