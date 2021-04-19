В ПАСЕ рассмотрят вопрос провокаций России на украинской границе. Фото: slovoidilo.ua

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Политическое заявление относительно военных провокаций РФ против Украины инициировали в ПАСЕ.

В заявлении осудят военную эскалацию и провокации со стороны России возле границ Украины. Об этом 19 апреля сообщила председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает «Укринформ».

Политическое заявление инициировано группой в ПАСЕ «Балтик+". Заявление открыто к подписанию, — заявила она и добавила, что документ 19 апреля опубликуют на сайте Ассамблеи.

Мезенцева во время выступления на пленарной сессии подчеркнула, что военные провокации и эскалация, наращивание военных сил, которые проводит сейчас Россия возле украинских границ, представляют угрозу для всей Европы.

Как известно, 19−22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном режиме, то есть могут присутствовать физически или голосовать дистанционно. Украинская делегация работает в Страсбурге в полном составе, а депутаты из РФ отсутствуют.

Напомним, в Германии отреагировали на стягивание Москвой армии к украинской границе якобы под предлогом военных учений. В Берлине считают, что действия России у границ Украины и на территории аннексированного Крыма несут угрозу и дестабилизацию.