Два артснаряда в почтовом ящике нашли в Киеве

Два артснаряда в почтовом ящике нашли в Киевеhttps://racurs.ua/n153482-dva-artsnaryada-v-pochtovom-yaschike-nashli-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве в подъездах жилых домов обнаружили три артиллерийских снаряда и минометную мину.
Два артснаряда Д-122 мм и Д-76 мм, лежавшие на почтовом ящике, обнаружили на улице Курчатова в Деснянском районе столицы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Также на улице Бориспольской в Дарницком районе был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне, — рассказали спасатели.
Всего с начала года на территории Киева изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Также в ГСЧС напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует быть осторожными.
Первое, что нужно сделать — позвонить по номеру 101 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, не передвигать, не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет, — сообщили в ГСЧС.