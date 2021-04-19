Два артснаряда в почтовом ящике нашли в Киеве. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n153482-dva-artsnaryada-v-pochtovom-yaschike-nashli-v-kieve.html

Ракурс

В Киеве в подъездах жилых домов обнаружили три артиллерийских снаряда и минометную мину.

Два артснаряда Д-122 мм и Д-76 мм, лежавшие на почтовом ящике, обнаружили на улице Курчатова в Деснянском районе столицы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Также на улице Бориспольской в Дарницком районе был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне, — рассказали спасатели.

Всего с начала года на территории Киева изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Также в ГСЧС напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует быть осторожными.