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Ракурс
Два артснаряда в почтовом ящике нашли в Киеве. Фото: ГСЧС

Два артснаряда в почтовом ящике нашли в Киеве

19 апр 2021, 14:46
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В Киеве в подъездах жилых домов обнаружили три артиллерийских снаряда и минометную мину.

Два артснаряда Д-122 мм и Д-76 мм, лежавшие на почтовом ящике, обнаружили на улице Курчатова в Деснянском районе столицы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Также на улице Бориспольской в Дарницком районе был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне, — рассказали спасатели.

Всего с начала года на территории Киева изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Также в ГСЧС напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует быть осторожными.


Первое, что нужно сделать — позвонить по номеру 101 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, не передвигать, не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет, — сообщили в ГСЧС.

Источник: Ракурс


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