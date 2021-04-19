Аваков уехал на Донбасс и оценил армию РФ у границ

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Армию России на границе прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков, который в понедельник, 19 апреля, проинспектировал подразделения системы МВД на Донбассе.

Мы проводим инспекционную поездку с целью проконтролировать ключевые функции обороны, возложенные на подразделения Нацгвардии и другие силы МВД, которые входят в состав операции Объединенный сил, — отметил Аваков.

Глава МВД выступает за «мирное развитие событий» и «избежание эскалации, которую готовят российские наемники и вооруженные силы России».

В то же время — мы полностью готовы защищать наши рубежи, — подчеркнул министр.

Он отметил, что основная задача его инспекции по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях — определить необходимые меры для дополнительной обороны.

С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза, — подытожил Аваков.

Министр еще раз подчеркнул, что официальный Киев выступает за дипломатическое урегулирование эскалации, однако силы ООС готовы дать достойный отпор врагу.