Аваков уехал на Донбасс и оценил армию РФ у границ (ФОТО)https://racurs.ua/n153480-avakov-uehal-na-donbass-i-ocenil-armiu-rf-u-granic-foto.htmlРакурс
Армию России на границе прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков, который в понедельник, 19 апреля, проинспектировал подразделения системы МВД на Донбассе.
Мы проводим инспекционную поездку с целью проконтролировать ключевые функции обороны, возложенные на подразделения Нацгвардии и другие силы МВД, которые входят в состав операции Объединенный сил, — отметил Аваков.
Глава МВД выступает за «мирное развитие событий» и «избежание эскалации, которую готовят российские наемники и вооруженные силы России».
В то же время — мы полностью готовы защищать наши рубежи, — подчеркнул министр.
Он отметил, что основная задача его инспекции по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях — определить необходимые меры для дополнительной обороны.
С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза, — подытожил Аваков.
Министр еще раз подчеркнул, что официальный Киев выступает за дипломатическое урегулирование эскалации, однако силы ООС готовы дать достойный отпор врагу.
Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики, — заявил глава МВД.