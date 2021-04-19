Армію РФ на кордоні оцінив Аваков під час інспекції на Донбасі

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Армію Росії на кордоні оцінив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який у понеділок, 19 квітня, проінспектував підрозділи системи МВС на Донбасі.

Ми проводимо інспекційну поїздку, яка має на меті проконтролювати ключові функції оборони, покладені на підрозділи Нацгвардії та інші сили МВС, які входять до складу операції Об'єднаний сил, — зазначив Аваков, інформує прес-служба МВС.

Глава МВС виступає за «мирний розвиток подій» та «уникнення ескалації, яку готують російські найманці та збройні сили Росії».

Водночас — ми повністю готові захищати наші рубежі, — зазначив міністр.

Він зауважив, що основне завдання його інспекції по всій лінії фронту у Донецькій та Луганській областях — визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони.

З 2015 року — це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза, — підсумував Аваков.

Міністр ще раз наголосив, що офіційний Київ виступає за дипломатичне урегулювання ескалації, проте сили ООС готові дати гідну відсіч ворогу.