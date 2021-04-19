Ресторан Park. Art of rest. Фото: pinimg.com

https://racurs.ua/ua/n153479-zakryty-restoran-dubnevychiv-cherez-dytyachu-vechirku-u-rozpal-covid-epidemiyi-prygrozyv-mer-lvova.html

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Ресторан Дубневичів у Львові порушив карантин, тепер заклад можуть закрити.

У закладі, який розташований у парку ім. Б. Хмельницького, 18 квітня відбувся масштабний концерт. На заході була присутня велика кількість людей. Поліцейські склали адміністративний протокол про порушення карантину на власників закладу. Подальшу долю ресторану вирішуватиме міська влада. Про це 19 квітня міський голова Львова Андрій Садовий заявив в ефірі радіо «Люкс FM».

Сьогодні на комісії ми приймемо рішення закрити цей заклад до кінця карантину з усіма відповідними санкціями. Дуже прикро, що люди не розуміють складність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, — заявив Садовий.

Як пише видання Zaxid.net, 18 квітня у ресторані Park. Art of rest, що належить братам Дубневичам, масштабно відсвяткували дитяче день народження. На вечірці були присутні аніматори та музиканти. Процес святкування гості публікували в соціальних мережах.

Цей ресторан відкрили на місці колишнього кінотеатру «Дружба» у Парку культури у 2018 році. Реконструкцією кінотеатру під ресторан займалось ТОВ «Круаель», власниками якого є син Богдана Дубневича — Павло Дубневич, Надія Гичка та донька Богдана Дубневича — Богдана Колодій.

Нагадаємо, посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня. Водночас з сьогоднішнього дня, 19 квітня, за парти повернулися учні 1−4 класів. Також непродовольчим ринкам дозволили відновити свою роботу за окремим протоколом. Міська влада наголосила, що ринки та заклади повинні працювати з дотриманням усіх карантинних вимог і пообіцяв закривати порушників в той же день.