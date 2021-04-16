Великодній локдаун – у Львові продовжили карантинні обмеження. Фото: Львівська міська рада

https://racurs.ua/ua/n153394-velykodniy-lokdaun-u-lvovi-prodovjyly-karantynni-obmejennya.html

Ракурс

Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня.

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив мер Львова Андрій Садовий 16 квітня.

Водночас з понеділка, 19 квітня, за парти повертаються учні 1−4 класів. Також непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом. Окрім того, відновлять роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування.

Садовий наголосив, що ринки та заклади повинні працювати з дотриманням усіх карантинних вимог і пообіцяв закривати порушників в той же день.

Сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Садовий розповів, що карантин у Львові можуть послабити, якщо кількість хворих на коронавірус зменшиться або принаймні не зростатиме.