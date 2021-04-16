Пасхальный локдаун – во Львове продлили карантинные ограничения

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Ракурс

Усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил мэр Львова Андрей Садовый 16 апреля.

В то же время с понедельника, 19 апреля, за парты возвращаются ученики 1−4 классов. Также непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу. Кроме того, возобновят работу летние площадки и террасы заведений общественного питания.

Садовый подчеркнул, что рынки и заведения должны работать с соблюдением всех карантинных требований и пообещал закрывать нарушителей в тот же день.

Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами, — отметил он.

Напомним, ранее Садовый рассказал, что карантин во Львове могут ослабить, если количество больных коронавирусом уменьшится или хотя бы не будет расти.