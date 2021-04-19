Через антитерористичні навчання в регіонах України запровадять особливий режим – подробиці. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n153478-cherez-antyterorystychni-navchannya-v-regionah-ukrayiny-zaprovadyat-osoblyvyy-rejym-podrobyci.html

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Служба безпеки України проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей країни.

Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об'єктів та кордонів держави. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної та транспортної системи.

В СБУ заявили, що під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

У звʼязку з цим СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:

прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення терористичної та диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Минулого тижня тренувальні заходи почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

Нагадаємо, у Чорному морі українські та румунські ВМС провели спільні навчання типу PASSEX. З румунської сторони в них брав участь корвет Horia Macellariu, з української — корабельно-катерна група, в складі якої були катери типу «Айленд», рейдовий тральщик «Генічеськ» та інші одиниці.