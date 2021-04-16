Бронемашини з кулеметниками виставила Нацгвардія в Одесі. Фото: Думська

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В Одесі антитерористичні навчання проводить Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

На перехрестях в місті з’явилися бронемашини НГУ з кулеметниками, пише «Думська».

У прес-службі ОТО підтвердили інформацію про маневри, уточнивши, що вони проводяться спільно з підрозділами поліції.

Правоохоронці просять жителів міста з розумінням поставитися до озброєних людей на вулицях.

Подробиці вони обіцяють повідомити найближчим часом. Через чотири дні також стартують навчання СБУ.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники на Донбасі вчилися стримувати російську агресію. Прикордонники вправлялися зі стрільби зі станкових та протитанкових гранатометів, а їх командири тренувались в управлінні вогнем при відбитті нападу противника.