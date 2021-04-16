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Бронемашины с пулеметчиками выставила Нацгвардия в Одессе. Фото: Думская

Бронемашины с пулеметчиками выставила Нацгвардия в Одессе (ФОТО)

16 апр 2021, 16:26
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В Одессе антитеррористические учения проводит Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

На оживленных перекрестках в городе появились бронемашины НГУ с пулеметчиками, пишет «Думская».

В пресс-службе ОТО подтвердили информацию о маневрах, уточнив, что они проводятся совместно с подразделениями полиции.

Правоохранители просят горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.


Подробности они обещают сообщить в ближайшее время. Через четыре дня также стартуют учения СБУ.

Ранее мы сообщали, что пограничники на Донбассе учились сдерживать российскую агрессию. Пограничники упражнялись в стрельбе из станковых и противотанковых гранатометов, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.

Источник: Ракурс


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