Бронемашины с пулеметчиками выставила Нацгвардия в Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n153382-bronemashiny-s-pulemetchikami-vystavila-nacgvardiya-v-odesse-foto.htmlРакурс
В Одессе антитеррористические учения проводит Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
На оживленных перекрестках в городе появились бронемашины НГУ с пулеметчиками, пишет «Думская».
В пресс-службе ОТО подтвердили информацию о маневрах, уточнив, что они проводятся совместно с подразделениями полиции.
Правоохранители просят горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.
Подробности они обещают сообщить в ближайшее время. Через четыре дня также стартуют учения СБУ.
Ранее мы сообщали, что пограничники на Донбассе учились сдерживать российскую агрессию. Пограничники упражнялись в стрельбе из станковых и противотанковых гранатометов, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.