Бронемашины с пулеметчиками выставила Нацгвардия в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n153382-bronemashiny-s-pulemetchikami-vystavila-nacgvardiya-v-odesse-foto.html

Ракурс

В Одессе антитеррористические учения проводит Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

На оживленных перекрестках в городе появились бронемашины НГУ с пулеметчиками, пишет «Думская».

В пресс-службе ОТО подтвердили информацию о маневрах, уточнив, что они проводятся совместно с подразделениями полиции.

Правоохранители просят горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.

Подробности они обещают сообщить в ближайшее время. Через четыре дня также стартуют учения СБУ.

Ранее мы сообщали, что пограничники на Донбассе учились сдерживать российскую агрессию. Пограничники упражнялись в стрельбе из станковых и противотанковых гранатометов, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.