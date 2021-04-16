Google вводить нові податки для YouTube-блогерів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153381-podatky-dlya-google-skilky-platytymut-youtube-blogery-z-ukrayiny.html

Ракурс

Нові податкові правила США з початку літак торкнуться й українських YouTube-блогерів.

З 1 червня 2021 року корпорація Гугл вимагатиме податки з блогерів, які монетизують свій контент. Такі нововведення стосуються блогерів незалежно від країни проживання. Розмір податку становитиме від 0% до 30%. Про це 16 квітня повідомляє Forbes.

Зазначається, що розмір податку залежить від наступного:

чи надав блогер інформацію американській податковій;

кому належить YouTube-канал — індивідуальному блогеру чи компанії;

яку суму доходу принесли перегляди у США.

Якщо індивідуальний блогер не надасть інформацію до 31 травня, то весь дохід оподаткують за ставкою 24%. Якщо ж YouTube-канал належить компанії, то ставка становитиме 30%.

Для того, щоб внести інформацію про податки в налаштуваннях облікового запису AdSense потрібно обрати меню «Платежі» — «Керувати налаштуваннями» — «Платіжний профіль» — «Інформація про податки в США» — «Керувати податковою інформацією». В цьому розділі необхідно заповнити форму W-8BEN, якщо блогер — фізична особа і W-8BEN-Е, якщо канал зареєстровано на компанію. Треба вказати свої контактні дані, країну проживання та індивідуальний податковий номер платника податку.

До українських блогерів буде застосовано податок лише до доходу від переглядів у США. Активність юзерів можна переглянути в обліковому записі AdSense.

YouTube-блогерам з України призначена ставка податку в розмірі 10%. Форма перевіряє, чи укладений між Україною та США договір про уникнення подвійного оподаткування, і пропонує норми, які передбачають менші ставки податку до доходів українського блогера.

До доходів від надання блогером послуг із розміщення реклами (Adsense) застосовується ставка 0%. З доходів українського блогера Гугл утримуватиме до бюджету США 10% податку з роялті — виплат YouTube за користування творами при перегляді контенту в США.

Нові правила передбачають, що за дохід, отриманий за результатами минулого року, блогер без статусу платника єдиного податку має відзвітувати до 1 травня 2021 року, подавши декларацію про доходи. Сам податок потрібно заплатити до 1 серпня. Якщо блогер у 2020 році отримував дохід від Гугл як ФОП, то мав би звітувати щоквартально та заплатити 5% єдиного податку зі своїх доходів.

Крім того, українські блогери повинні будуть платити податки й в Україні, до них будуть застосовані загальні правила — 18% податку з фізичних осіб і 1,5% військового збору з усього доходу, який нарахований YouTube від монетизації контенту. А блогер, який зареєстрований як ФОП і є платником єдиного податку третьої групи, повинен платити 5% від таких доходів.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на Гугл. Законом пропонується ввести для осіб, які здійснюють послуги у сфері електронної комерції, спрощену процедуру реєстрації та сплати ПДВ на послуги, що вони надають в Україні.