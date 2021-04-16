Google вводит новые налоги для YouTube-блогеров. Фото:

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С июня 2021 года американская корпорация Google вводит новые налоги. Стало известно, сколько будут вынуждены платить YouTube-блогеры из Украины.

Новые налоговые правила США с начала года коснутся и украинских YouTube-блогеров.

С 1 июня 2021 года корпорация Гугл потребует налоги с блогеров, которые монетизируют свой контент. Такие нововведения касаются блогеров независимо от страны проживания. Размер налога составит от 0% до 30%. Об этом 16 апреля сообщает Forbes.

Отмечается, что размер налога зависит от следующего:

предоставил ли блогер информацию американской налоговой;

кому принадлежит YouTube-канал — индивидуальному блогеру или компании;

какую сумму дохода принесли просмотры в США.

Если индивидуальный блогер не предоставит информацию до 31 мая, то весь доход обложат налогом по ставке 24%. Если же YouTube-канал принадлежит компании, то ставка составит 30%.

Для того, чтобы внести информацию о налогах в настройках аккаунта AdSense нужно выбрать меню «Платежи» — «Настройки» — «Платежный профиль» — «Информация о налогах в США» — «Управлять налоговой информацией». В этом разделе необходимо заполнить форму W-8BEN, если блогер — физическое лицо и W-8BEN-Е, если канал зарегистрирован на компанию. Надо указать свои контактные данные, страну проживания и индивидуальный налоговый номер налогоплательщика.

К украинским блогерам будет применен налог только к доходу от просмотров в США. Активность юзеров можно просмотреть в учетной записи AdSense.

YouTube-блогерам из Украины назначена ставка налога в размере 10%. Форма проверяет, заключен ли между Украиной и США договор об избежании двойного налогообложения, и предлагает нормы, предусматривающие меньшие ставки налога к доходам украинского блогера.

К доходам от предоставления блогером услуг по размещению рекламы (Adsense) применяется ставка 0%. С доходов украинского блогера Гугл будет удерживать в бюджет США 10% налога с роялти — выплат YouTube за пользование произведениями при просмотре контента в США.

Новые правила предусматривают, что за доход, полученный по результатам прошлого года, блогер без статуса плательщика единого налога должен отчитаться до 1 мая 2021 года, подав декларацию о доходах. Сам налог нужно заплатить до 1 августа. Если блогер в 2020 году получал доход от Гугл как ФЛП, то должен был бы отчитываться ежеквартально и заплатить 5% единого налога со своих доходов.

Кроме того, украинские блогеры должны будут платить налоги в Украине, к ним будут применены общие правила — 18% налога с физических лиц и 1,5% военного сбора со всего дохода, который начислен YouTube от монетизации контента. А блогер, который зарегистрирован как ФЛП и является плательщиком единого налога третьей группы, должен платить 5% от таких доходов.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада приняла закон о так называемом налоге на Гугл. Законом предлагается ввести для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты НДС на услуги, которые они предоставляют в Украине.