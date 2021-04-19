Українські моряки разом із румунами провели навчання в Чорному морі. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n153474-ukrayinski-moryaky-razom-iz-rumunamy-provely-navchannya-v-chornomu-mori-video.html

Ракурс

У Чорному морі українські та румунські ВМС провели спільні навчання типу PASSEX.

З румунської сторони в них брав участь корвет Horia Macellariu, з української — корабельно-катерна група, в складі якої були катери типу «Айленд», рейдовий тральщик «Генічеськ» та інші одиниці. Про це інформують у прес-службі Міноборони.

Програма була досить насиченою і складалася з декількох етапів. Після зустрічі кораблів в точці рандеву, проведення візуального розпізнавання та перевірки зв’язку було розпочато тренування з маневрування у строях і ордерах.

Після цього учасники відобразили умовну атаку швидкісних малорозмірних плавзасобів, відпрацювали поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

У програму було включено тренування з боротьби за живучість, під час якого румунському корвету дісталася роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.

Також відпрацьовувалося відбиття ударів противника при нападі на корабель, що охороняється з повітря. Тренування закінчилися урочистим проходженням кораблів у морі.

Нагадаємо, Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 кораблів — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Крім того, два великі десантні кораблі Північного флоту Росії «Александр Отраковский» і «Кондопога» також увійшли в акваторію Чорного моря.