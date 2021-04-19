Українські моряки разом із румунами провели навчання в Чорному морі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153474-ukrayinski-moryaky-razom-iz-rumunamy-provely-navchannya-v-chornomu-mori-video.htmlРакурс
У Чорному морі українські та румунські ВМС провели спільні навчання типу PASSEX.
З румунської сторони в них брав участь корвет Horia Macellariu, з української — корабельно-катерна група, в складі якої були катери типу «Айленд», рейдовий тральщик «Генічеськ» та інші одиниці. Про це інформують у прес-службі Міноборони.
Програма була досить насиченою і складалася з декількох етапів. Після зустрічі кораблів в точці рандеву, проведення візуального розпізнавання та перевірки зв’язку було розпочато тренування з маневрування у строях і ордерах.
Після цього учасники відобразили умовну атаку швидкісних малорозмірних плавзасобів, відпрацювали поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.
У програму було включено тренування з боротьби за живучість, під час якого румунському корвету дісталася роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.
Також відпрацьовувалося відбиття ударів противника при нападі на корабель, що охороняється з повітря. Тренування закінчилися урочистим проходженням кораблів у морі.
Нагадаємо, Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 кораблів — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Крім того, два великі десантні кораблі Північного флоту Росії «Александр Отраковский» і «Кондопога» також увійшли в акваторію Чорного моря.