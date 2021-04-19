Украинские моряки вместе с румынами провели учения в Черном море. Фото: Ютуб

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В Черном море украинские и румынские ВМС провели совместные учения типа PASSEX.

С румынской стороны в них участвовал корвет Horia Macellariu, с украинской — корабельно-катерная группа, в составе которой были катера типа «Айленд», рейдовый тральщик «Геническ» и другие единицы. Об этом информируют в пресс-службе Минобороны.

Программа была довольно насыщенной и состояла из нескольких этапов. После встречи кораблей в точке рандеву, визуального распознания и проверки связи начались тренировки по маневрированию в строях и ордерах.

После этого участники отразили условную атаку скоростных малоразмерных плавсредств, отработали пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

В программу включили тренировку по борьбе за живучесть, во время которой румынский корвет выступал в роле поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки.

Также отрабатывалось отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха. Тренировка закончилась торжественным прохождением кораблей в море.

Напомним, Россия перебросила из Каспийского в Черное море 15 кораблей — три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Кроме того, два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» вошли в акваторию Черного моря.