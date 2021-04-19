На станции "Академик Вернадский" прошла пересменка украинских полярников, фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

Зимовщики 25-й команды Украинской антарктической экспедиции и сезонный отряд начали путешествие со станции Вернадского домой.



В условиях холодной осенней погоды на станции «Академик Вернадский» завершилась пересменка команд зимовщиков Украинской антарктической экспедиции. И это не запоздалая информация. Сейчас на станции поздняя осень, поэтому пересменка команд и работы сезона-2021 проходила в достаточно сложных условиях. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Топливо перекачивали с корабля в станционный бак и днем, и ночью, иногда приходилось лодками отталкивать плавучие льдины от топливного шланга. Разгрузить годовой запас продуктов и других необходимых вещей изрядно помог новый мощный кран, — говорится в сообщении.

Но зимовщики справились со всеми трудностями, все сделали и все дела передали своим сменщикам. Отмечается, что последним аккордом стала символическая передача ключа от станции и коробки с секретным подарком, который по традиции нужно открыть через полгода.





После этого зимовщики 26-й экспедиции заступили в караул, продолжая непрерывные научные наблюдения на станции.



Справившись со всем, команда 25-й украинской экспедиции и сезонный отряд начали путешествие домой. Полярников ждет длинная дорога — сначала им придется преодолеть бурный пролив Дрейка и добраться Чили.

Радуемся за тех, кто возвращается домой, и желаем сил тем, кто продолжает благородное дело исследования полярных регионов и нашей планеты в целом на небольшом острове Галиндез в такой далекой и одновременно такой близкой Антарктиде! — написали ученые.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что украинские полярники провели виртуальную экскурсию станцией «Академик Вернадский».