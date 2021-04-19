На станції "Академік Вернадський" пройшла перезмінка українських полярників, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n153473-v-antarktydi-vidbulasya-rotaciya-ukrayinskyh-polyarnykiv.html

Ракурс

Зимівники 25-ї команди Української антарктичної експедиції та сезонний загін розпочали мандрівку зі станції Вернадського додому.



В умовах холодної осінньої погоди на станції «Академік Вернадський» завершилася перезмінка команд зимівників Української антарктичної експедиції. І це не запізніла інформація. Зараз на станції пізня осінь, тож перезмінка команд і роботи сезону-2021 проходила в досить складних умовах. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

Пальне перекачували з корабля в станційний бак і вдень, і вночі; інколи доводилось човнами відштовхувати плавучі крижини від паливного шланга. Розвантажити річний запас продуктів та інших необхідних речей неабияк допоміг новий потужний кран, — йдеться в повідомленні.

Та зимівники справились зі всіма труднощами, все зробили і всі справи передали своїм змінникам. Зазначається, що останнім акордом стала символічна передача ключа від станції та коробки з секретним подарунком, яку за традицією потрібно відкрити через пів року.





Після цього зимівники 26-ї експедиції заступили на варту, продовжуючи неперервні наукові спостереження на станції.



А команда 25-ї української експедиції та сезонний загін, справившись зі всім, розпочала мандрівку додому. Полярників чекає довга дорога — спершу їм доведеться подолати бурхливу протоку Дрейка та дістатися Чилі.

Радіємо за тих, хто повертається додому, і бажаємо наснаги й сил тим, хто продовжує благородну справу дослідження полярних регіонів і нашої планети в цілому на невеличкому острові Галіндез у такій далекій і водночас такій близькій Антарктиді!, — написали науковці.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».