NASA проведе трансляцію першого польоту вертольота на Марсі

https://racurs.ua/ua/n153470-nasa-vpershe-zapuskaie-vertolot-na-marsi-translyaciya.html

Ракурс

Перший політ вертольота-дрона Ingenuity («Винахідливість»), який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance («Наполегливість»), відбувається 19 квітня.

NASA повідомило, що дані про політ надійдуть на Землю через кілька годин після його завершення.

Під час польоту марсохід Perseverance отримуватиме і ретранслюватиме на Землю знімки і дані, отримані вертольотом-дроном.

Як повідомляло американське космічне агентство, вертоліт-дрон висадили з борту американського марсохода 4 квітня. Апарат пережив температуру -90 градусів, успішно зарядив за допомогою сонячної панелі свій акумулятор для майбутнього польоту.

Висота першого польоту, який триватиме 20−30 секунд, складе близько трьох метрів. Згодом його планують піднімати до п’яти метрів.

У NASA попереджали, що політ може бути ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена — тиск у 170 разів менше, ніж на Землі.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він буде робити аерофотозйомку прилеглої до марсохода місцевості.

Апарат Ingenuity має діаметр 1,2 м і вагу 1,8 кг. Він оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20−30 секунд для фотографування місцевості.

Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого. Американську автоматичну міжпланетну станцію до Марсу запустили 30 липня минулого року.